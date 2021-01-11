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Profesyonel liglerin tek namağlup ekibi Manisa FK'de hedef Süper Lig

11.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: - "İki sene içinde Süper Lig'e yükselme düşüncemiz var. Bunu başarabilirsek, bizim için gurur verici olacak" - "Devreye namağlup girmek huzur verici"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan ve profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunan Manisa Futbol Kulübü'nün (Manisa FK) teknik direktörü Serkan Özbalta, iki yıl içinde Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Serkan Özbalta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki sezon arasında kısa bir dönem olduğu için hızlı bir şekilde yeni sezona hazırlandıklarını dile getirdi.

Bu süreçte kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin çok yardımcı olduğunu kaydeden Özbalta, "İyi bir ilk yarı geçirdik. Devre arasına mağlup olmadan girmek mutluluk verici." dedi.

Özbalta, ikinci devrede de istikrarlarını sürdürmek zorunda olduklarını belirterek, "İkinci yarıda işi çok sıkı tutmak zorundayız. Herkesin aynı ciddiyetle mücadele ettiği devre arasına kadar hedefimize ulaşma anlamında 18 maç iyi şeyler yaptık. İkinci yarıda telafisi olmayan maçları herkes oynayacak. Oyun olarak olmasa da mücadele anlamında sıkı bir ikinci yarı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Hedef iki sene içinde Süper Lig"

Daha önce çalıştırdığı Ankara Keçiörengücü'nde olduğu gibi Manisa FK'de de uzun vadeli planlamalar yaptıklarını kaydeden Özbalta, "Bu sezon hedef bir üst lige çıkmak. Bu doğrultuda şampiyonluğa giderken sadece skoru düşünüp, oynadığımız oyun kalitesinin altına düşmemek istiyoruz. İki sene içinde Süper Lig'e yükselme düşüncemiz var. Bunu başarabilirsek, bizim için gurur verici olacak." ifadelerini kullandı.

Özbalta, profesyonel liglerdeki tek namağlup takım olmalarını, ortaya koydukları futbolun bir sonucu gördüğünü belirterek, "Hangi spor branşında olursa olsun hiç kimse yenilmek istemez. Profesyonellikte yenilgi almak hiçbir hocanın kabul edebileceği bir şey değil. Biz ilk yarıda bunu başarabildik. 'Bu belli bir haftaya kadar devam etsin, sonuna kadar gitsin.' diye bir düşüncemiz yok. Sahada ürettiğin zaman ben zaten skorların geleceğine inanıyorum. Elbette devreye namağlup girmek huzur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Manisa FK, topladığı 48 puanla bir maçı eksik Hekimoğlu Trabzon'un 12 puan önünde lider durumda yer alıyor.

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