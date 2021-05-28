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Programı bitirilen Demet Akalın'dan şok sözler: "Zıkkımlandık..."

28.05.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı bugün sona erdi. Son programdan sonra Demet Akalın'ın söyledikleri ise herkesi şok etti.

Programı bitirilen Demet Akalın'dan şok sözler: "Zıkkımlandık..."

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan'ın arkadaşlıkları uzun yıllar öncesine dayanıyor. Bir dönem neredeyse kanlı bıçaklı olan ikili, aralarındaki sağlam bağların hatrına tekrar barıştı. Alişan'ın ilk çocuğu Burak'ın doğumuyla birlikte aralarındaki buzlar çözülen şarkıcılar, o günden beri ailece görüşüyor. Burak, Demet Akalın'a "hala", Demet Akalın da Alişan'a "ortim" diyor. Ortilerin arasındaki uyum sosyal medyada da karşılık bulunca, bu sezon bir program sunmaları için teklif aldılar. İkili, yıllar önce yaptıkları gibi tekrar birlikte program sunmaya başladı. Star TV'de yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı, Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz gibi güçlü isimlere rakip oldu. Program bir sezon boyunca sorunsuzca devam etti ancak izlenme oranları pek iç açıcı olmadı. Bir süredir bitirileceği konuşulan program, bu sabah son kez ekrana geldi.

"Zıkkımlandık"

Demet Akalın

Demet Akalın, son programın hatırına ekipteki herkesi Instagram'da paylaştı. Ekibi özleyeceğini söylese de program bittiği için çok da üzgün görünmüyordu. İzlenme oranlarını paylaşan Demet Akalın, "Güzel güzel gidiyoruz..." diyerek işini iyi yapmaktan duyduğu mutluluğu gösterdi.

Demet Akalın story

Ancak program bittikten sonra kuliste söyledikleri herkesi çok şaşırttı. Eski eşi Okan Kurt, Alişan ve program ekibiyle yemek yiyen Demet Akalın, "Son yemeğimizi de yedik. Zıkkımlandık, gidebiliriz artık." sözleriyle ortamdakileri hem güldürdü hem de çok şaşırttı.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
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