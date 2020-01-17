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  4. Proje ekibi Manisa’da incelemelerde bulundu

Proje ekibi Manisa’da incelemelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ’"Çavdarhisar Kendin Yap" atölyesi proje ekibi, Çavdarhisar’da yapılması planlanan projeler için Manisa’da incelemelerde bulunduÇavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ginya Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Zafer Kalkınma Ajansının ’’YENEP’’ programı kapsamında Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan "Çavdarhisar Kendin Yap" adlı projesi başarılı bulundu.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ’"Çavdarhisar Kendin Yap" atölyesi proje ekibi, Çavdarhisar’da yapılması planlanan projeler için Manisa’da incelemelerde bulundu
Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ginya Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Zafer Kalkınma Ajansının ’’YENEP’’ programı kapsamında Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan "Çavdarhisar Kendin Yap" adlı projesi başarılı bulundu. Proje kapsamında Çavdarhisar ilkokul ve orta okul öğrencilerinin öncelikli yararlanacağı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından da kurslar düzenlenecek ve bir adet robotik kodlama atölyesi kurulacak. Çavdarhisar İmam Hatip Orta Okulu’nda kurulması planlanan atölye için iyi örnekleri incelemek için proje ekibi çeşitli incelemelerde bulundu. Rrobotik kodlama atölyeleri bulunan Manisa ili Turgutlu ilçesine düzenlenen faaliyette, Gençlik Spor Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve bir lisede kurulu atölye, proje ekibince yerinde görüldü. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı. İlçemizde kurulacak atölye için plan ve program yapıldı. Şubat ayı sonuna kadar kurulacak atölyeden yaz tatilinde de yararlanılması, kurumumuz tarafından kurslar açılması planlanmaktadır’’ dedi.

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