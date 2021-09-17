Proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına imkan sağlandı

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçirildi.

İlgili düzenlemeyi içeren, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilecek, proje okullarına müdür başyardımcısı atanabilecek.



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