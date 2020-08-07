Prosinecki: Mensah, Galatasaray’a faydalı olur

Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan Teknik Direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında.
Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa'dan bir oyuncu” dedi.
(İHA)
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