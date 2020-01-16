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  4. Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz

Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 20:49 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kalan Mensah hakkında konuşan Prosinecki, "Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz." dedi.

Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları karşılaşmanın çok zor geçeceğini ancak iyi hazırlanarak sahadan puan ya da puanlarla ayrılacaklarını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları karşılaşmada iyi bir mücadele verdiklerini belirten Prosinecki, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı mücadeleyi verip sahadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı izlediklerini aktaran Prosinecki, "Gerçekten çok iyi bir ekip. Bireysel yetenekli birçok oyuncusu var. Takım olarak da çok iyi oynuyorlar. Çok zorlu bir maç olacak ama biz iyi hazırlandık. Yeni transferlerimizi Fenerbahçe maçında lisansları çıkmadığı için oynatamamıştık. Yeni oyuncularımızın da lisansı hazır. Alanya maçında takımda yer alacaklar. İyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettik. Takım olarak iyi bir performans sergiledik. Alanyaspor maçında da benzer mücadeleyi vererek, iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bernard Mensah'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili de konuşan Prosinecki, takımın Antalya kampına katıldığını, kulüpte genel manada bir disiplin sorunu olduğunun tespitini yaptığı vurguladı.

Başarı için disiplinin olmazsa olmaz bir şart olduğunun altını çizen Prosinecki, şöyle devam etti: "Kulüpte hoca gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes değişir fakat kulüp bakidir. Kulüp her zaman burada olacaktır. O yüzden hiç kimse kulübün önünde değildir, kulüpten üstün değildir, kulübün kuralları her zaman geçerlidir. Mensah'la da disiplinle ilgili birkaç sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelmeler olursa yeniden Mensah'ı kullanabiliriz. Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz. Burada işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin rayına oturması için, takımın tekrardan maçlar kazanması için bizim istediğimiz bazı kurallar var."

İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini de belirten Prosinecki, transfer görüşmelerinin devam ettiğini ve 2 oyuncuyu daha kadrolarına katabileceklerini sözlerine ekledi.

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