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Protein deposu: Yeni bir şeyler denemek isteyenler için kuru fasulye ezmesi tarifi

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşit çeşit kebapların ve ana yemeklerin yanından en çok görmek istenen destekçiler kesinlikle mezeler! Yoğurtlusundan acılısına, sebzelisinden mevsim yeşillikleri ile hazırlananlara kadar pek çok mezeyi sofralarda görmeye hemen herkes bayılıyor. Peki bu defa kuru fasulyeden yapılan bir ezme denemeye ne dersiniz?

Protein deposu: Yeni bir şeyler denemek isteyenler için kuru fasulye ezmesi tarifi

Kuru fasulyeyi sadece piyaz ya da yemek olarak tüketmekten sıkılanlar ve elinde bulunan haşlanmış kuru fasulyeden enteresan bir tarif çıkartmak isteyenler için bir önerimiz var. Köftelerin, et yemeklerinin hatta balık menüsünün yanına bile çok yakışacağını düşündüğümüz leziz bir fasulye ezmesi için tarifimize buyurun! Gerçekten denemeye değer!

KURU FASULYE EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çorba kaşığı süzme yoğurt

  • 1 çorba kaşığı tahin

  • 2 çorba kaşığı yağlı yoğurt

  • 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 çorba kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • Nane yaprakları

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak daha lezzetli olması ve çabuk yumuşaması için kuru fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin.

  • Suda bekleyen ve hacim kazanan fasulyeleri bol suda yıkayın ve tencereye alın.

  • Yaklaşık 50 dakika kadar fasulyeleri suyun içinde yumuşayana dek haşlayın.

  • Haşlanan fasulyeleri süzgece koyun ve ardından 1,5 su bardağı kadar kuru fasulyeyi içerisinden alın.

  • Mutfak robotunun içerisine haşladığınız ve soğuttuğunuz 1,5 su bardağı kuru fasulyeyi ekleyin.

  • Fasulyelerin daha homojen kıvamlı bir şekilde ezilmesi için sızma zeytinyağını ilave edin.

  • Bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika boyunca mutfak robotundan geçirin.

  • Ardından çektirdiğiniz fasulye ve zeytinyağı karışımına diğer malzemeleri ekleyin.

  • 2 diş soyulmuş sarımsağı ilave edin.

  • Bir karıştırma kabının içerisine süzme yoğurt, yağlı yoğurt, limon suyu ve tahini alın.

  • Tüm sıvı malzemeler homojen bir kıvam alana dek çırpma teli yardımı ile karıştırın.

  • Hemen ardından yoğurtlu karışımı kuru fasulye harcına ilave edin.

  • Son olarak 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra 3-5 dakika yavaş devirle karışımı çekin.

  • Küçük bir sos tavasının içerisine 1 çorba kaşığı tereyağını alıp eritin.

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi kızdırın ve servis tabağına aldığınız kuru fasulye ezmesinin üzerine gezdirin.

  • Kalan fasulye tanelerini de tabağın kenarlarına süs olarak dizin.

  • Hazırladığınız diğer ezme çeşitleri ve mezelerle birlikte sunabilirsiniz.

  • Ezmenin üzerine taze nane yaprakları bırakın.
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