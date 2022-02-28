Protein deposu: Yeni bir şeyler denemek isteyenler için kuru fasulye ezmesi tarifi

Kuru fasulyeyi sadece piyaz ya da yemek olarak tüketmekten sıkılanlar ve elinde bulunan haşlanmış kuru fasulyeden enteresan bir tarif çıkartmak isteyenler için bir önerimiz var. Köftelerin, et yemeklerinin hatta balık menüsünün yanına bile çok yakışacağını düşündüğümüz leziz bir fasulye ezmesi için tarifimize buyurun! Gerçekten denemeye değer!

KURU FASULYE EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tahin

2 çorba kaşığı yağlı yoğurt

3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Nane yaprakları

HAZIRLANIŞI