Protez bacak için su satıyor

Otobüs kaptanlığı yaparken büyük bir facianın önüne geçerek otobüsteki 50 kişinin hayatını kurtaran ve yaşadığı kaza sonrasında her iki bacağı ile el parmaklarından bazıları kaybeden Ramazan Aslan, su satarak 150 bin liralık protez için para biriktirmeye çalışıyor. Yeniden yürüyeceği günün hayali ile yaşayan Aslan hayırseverlerden destek bekliyor.

10 yıl önce Sivas-Aydın seferi sırasında yoldaki aşırı buzlanma dolayısıyla 43 yaşındaki Ramazan Aslan’ın kullandığı otobüs 70’inci kilometrede kaymaya başladı. Olası bir kazaya karşı otobüsün lastiklerine zincir takmak için araçtan inen Aslan, muavine lastiklerin altına takoz koymasını istedi. İddiaya göre takoz koymayı geciktiren muavinin hatası sonucu otobüs bir anda uçuruma doğru kaymaya başladı. Otobüsteki 10’u çocuk 50 yolcunun hayatta kalabilmesi için kendini feda eden Aslan, kendini lastiklerin altına attı. Bacakları takoz görevi gören Aslan otobüsün uçurumdan yuvarlanmasını önleyerek yolcularının hayatta kalmalarını sağladı. Hava muhalefetinden dolayı yardımın geç ulaştığı kaza yerinde Aslan, -16 derece soğukta yaklaşık 6 saat kurtarılmayı bekledi. Kazada iki bacağı ve 5 el parmağı kesilmek zorunda kalan ve 3 yıla yakın süre hastanede tedavi gören Aslan o günden sonra hayatını engelli bir vatandaş olarak sürdürmeye başladı. Yeniden yürüyebilmek için Atatürk Kent Meydanı’nda akülü tekerlekli sandalyesinin arkasında yaptırdığı kasa ile su satarak yürüyebilmek için gerekli olan protezin 150 bin TL değerindeki parasını biriktirmeye çalışan Aslan, hayırseverlerden destek bekliyor. Aydın Valiliği onaylı yardım hesabı bulunduğunu söyleyen Aslan, "Tek istediğim yürüyebilmek. Kimseden herhangi bir başta beklentim yok. Dostlarımla kucaklaşabileceğim gününü iple çekiyorum" dedi.