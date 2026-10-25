PS5'te Steam oyunları çalıştırıldı: Cyberpunk 2077 "oynanabilir" listesinde

PlayStation 5'te Windows PC oyunlarını doğrudan çalıştırmayı mümkün kılan projelerde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

BİR KULLANICI PS5'TE STEAM OYUNU ÇALIŞTIRDI

X platformunda 'v7dt1' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, Steam arayüzünün PlayStation 5 üzerinde açıldığını gösteren görüntüler yayımladı. Kullanıcı, oyunu Steam üzerinden indirdiğini ve doğrudan konsolda çalıştırdığını belirtti. Ancak oyunun bir süre sonra çöktüğünü ve sistemi çalışır hâle getirmenin hâlâ zor olduğunu da kabul etti.

Gösterimde kullanılan yazılım kesin olarak doğrulanmış değil. Bununla birlikte kullanıcının Playden for PS5 adlı projeden yararlandığı düşünülüyor.

CYBERPUNK 2077 DAHİL BAZI OYUNLAR “OYNANABİLİR” LİSTESİNDE

Playden for PS5'in uyumluluk veri tabanına göre Cyberpunk 2077, Hollow Knight, Cuphead, Portal 2, Dead Cells ve Deep Rock Galactic gibi oyunlar oynanabilir duruma ulaştı.

Cyberpunk 2077, kontrolcü kullanılarak 13 dakika boyunca test edildi. Ancak testte herhangi bir kare hızı (FPS) ölçümü paylaşılmadı. Ayrıca bu sonuçlar, söz konusu oyunların sorunsuz çalıştığının kanıtı olarak yorumlanmamalı.

Yazılım henüz deneysel aşamada. Çevrim içi çok oyunculu oyunlar desteklenmiyor, üçüncü taraf başlatıcı gerektiren veya belirli hile önleme sistemlerini kullanan oyunlar da çalıştırılamıyor.

Yazılımın en önemli koşulu ise yalnızca jailbreak uygulanmış PS5 konsollarında kullanılabilmesi. Ayrıca kullanıcıların Steam hesaplarını henüz deneysel aşamadaki bir yazılıma bağlarken dikkatli olmaları gerekiyor.

Kaynak: VideoCardz