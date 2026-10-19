PS6'nın yalnızca RAM ve depolama maliyetinin 680 doları aştığı iddia edildi! 'Fiyatı 1.000 dolara ulaşabilir'

Yapay zekâ veri merkezlerinin neden olduğu bellek tedarik sıkıntısı, PlayStation 6'yı beklenenden daha fazla etkiliyor olabilir.

680 DOLARLIK MALİYET İDDİASI

Donanım sızıntılarıyla tanınan KeplerL2, NeoGAF forumunda yaptığı paylaşımda PlayStation 6'nın RAM ve NAND flash depolama bileşenlerinin toplam maliyetinin 680 doların üzerinde olduğunu öne sürdü.

Söz konusu açıklama, forumdaki bir kullanıcının PS6 için 680 dolarlık sübvansiyonlu satış fiyatını olası bir seçenek olarak değerlendirmesine yanıt olarak geldi. KeplerL2'nin iddiası doğruysa, yalnızca bellek ve depolama maliyetinin bu seviyeyi aşması söz konusu fiyat ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Üstelik bu maliyete konsolun APU’su, soğutma sistemi, güç kaynağı ve diğer donanım bileşenleri dahil değil.

KeplerL2, maliyet tahminini ilk kez güncellemiyor. Mart ayında PS6'nın toplam donanım maliyetini yaklaşık 760 dolar olarak değerlendiren KeplerL2, temmuza gelindiğinde bu tahmini yaklaşık 960 dolara yükseltmişti.

PLAYSTATION 6'NIN RAM KAPASİTESİ NE KADAR OLACAK?

Mevcut sızıntılara göre PlayStation 6'nın 160-bit bellek veri yolu üzerinde çalışan GDDR7 bellek kullanacağı öne sürülüyor. Konsolun 40 GB’a kadar RAM desteği sunabileceği belirtilirken, 30 GB’lık yapılandırmanın daha olası olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Sony’nin maliyetleri kontrol altında tutabilmek amacıyla bellek kapasitesini azaltmayı değerlendirdiğine ilişkin iddialar da bulunuyor.

Bu durumun arkasındaki temel etken olarak yapay zekâ veri merkezleri gösteriliyor. Veri merkezlerinin büyük miktarda DRAM ve NAND kullanması, arz üzerinde baskı oluşturarak fiyatları yükseltiyor.

PS6'NIN FİYATI 1.000 DOLAR OLABİLİR

Sony, PlayStation 6'nın satış fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla ortaya çıkan maliyet rakamlarının ve fiyat tahminlerinin şimdilik doğrulanmamış bilgiler olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte TechPowerUp tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bellek fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda PS6'nın PS5 Pro’dan önemli ölçüde daha pahalı olması muhtemel. Bu koşulda PlayStation 6'nın 1.000 dolarlık satış fiyatına ulaşması da oldukça olası.

Kaynak: TechPowerUp