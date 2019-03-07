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PSG 1 - 3 Manchester United

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.03.2019 02:08 | Son Güncelleme

Manchester United ve Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

PSG 1 - 3 Manchester United

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.

Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-0 yendiği İngiliz kulübü Manchester United'ı konuk etti.

United, henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti ancak PSG, Bernat'ın golüyle 12. dakikada skoru 1-1 yaptı. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, Manchester United'ın soyunma odasına 2-1 üstün gitmesini sağladı.

Sakatlıklar ve cezalar yüzünden eksik bir kadroyla Paris'e gelen Manchester United, 90+4'te penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Rashford, takımını 3-1 öne geçirdi. PSG'nin baskısına rağmen kalan sürede gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Manchester United, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

5 yıl sonra adını çeyrek finale yazdıran Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evindeki ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen ilk kulüp oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United porto Şampiyonlar Ligi

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