PSG 2 - 2 Strasbourg (Ligue 1)

Ligue 1'in 31. haftasında PSG, Parc des Princes'te Strasbourg'u ağırladı.
Eric Maxim Choupo-Moting, 13. dakikada kaydettiği golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Konuk takım, 26. dakikada Nuno Da Costa ile 38. dakikada Anthony Gonçalves'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
PSG'de Thilo Kehrer'in 82. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonuçla lider PSG, 81 puana yükseldi. En yakın rakibi Lille ile arasında 20 puan fark bulunan PSG, galip gelemeyerek şampiyonluğu garantileme fırsatını kullanamadı. Strasbourg ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.
Bitime 7 hafta kalan ligde bir maç da eksiği bulunan PSG, 14 Nisan'da Lille'e konuk olacak.
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