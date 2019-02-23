PSG 3 - 0 Nimes

Ligin 26. haftasında Parc des Princes Stadı'nda Nimes'i ağırlayan PSG, 40. dakikada Christopher Nkunku, 69. ve 89. dakikalarda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Mbappe, ligdeki toplam gol sayısını 22'ye çıkararak krallık yarışında en yakın rakibi takım arkadaşı 17 gollü Edinson Cavani ile arasındaki farkı daha da açtı.
Puanını 68'e çıkaran PSG, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Nimes ise 36 puanla 11. sıraya geriledi.
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