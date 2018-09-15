PSG bildiğiniz gibi

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain fırtınası devam ediyor. Paris ekibi milli aranın ardından sahasında ağırladığı Saint-Etienne'yi 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçta rakibine gözdağı verdi.

Parc des Princes'te perdeyi 22. dakikada Julian Draxler açtı. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. PSG, ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada Edinson Cavani, penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. 76. dakikada Angel Di Maria skoru 3-0 yapan golü attı. Paris'te son sözü 84. dakikada Moussa Diaby söyledi: 4-0.

Milli aradan 4 gollü galibiyetle dönen PSG, 5'te 5 yaparak yoluna 15 puanla kayıpsız devam ediyor. Saint-Etienne ise 6 puanda kaldı.



