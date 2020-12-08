PSG - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG

Navas

Diallo

Kimpembe

Marquinhos

Florenzi

Pereira

Paredes

Verratti

Neymar

Di Maria

Mbappe

Başakşehir

Mert

Rafael

Mahmut

Ponck

Berkay

Giuliano

İrfan Can

Visca

Chadli

Demba Ba

36. AVRUPA SINAVI

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) konuk olacak karşılaşmayla Avrupa kupalarında 36. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 58 gole engel olamadı.

