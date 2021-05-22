PSG-Başakşehir maçında ne oldu, yarıda kalan maçta takımlar neden sahayı terk etti?

Kararın ardından Webo, hakeme tepki gösterdi ve dördüncü hakemi ırkçı bir ifade kullanmakla suçladı.

Olay, maçın 14'üncü dakikasında yaşandı. Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı dördüncü hakem Sebastian Coltescu, aynı ülkeden birinci hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırdı. Coltescu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hategan'dan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istedi.

Açıklamada, "UEFA, her iki kulüple de görüşmeler yaptıktan sonra olağanüstü durum temelinde maçın kalan süresinin yeni bir hakem heyetiyle birlikte yarın oynanmasına karar vermiştir" denildi.

Karşılaşmanın Çarşamba akşamı TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, maçın yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da tartışmanın yaşandığı noktaya giderken, takımın oyuncusu Demba Ba dördüncü hakeme Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, Demba Ba hakeme, "Asla 'bu beyaz adam' ifadesini kullanmazsın, 'bu adam' der geçersin. Peki neden siyah olduğunu vurguluyorsun. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" dedi.

Saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu bir alanda yaklaşık 10 dakika süren tartışmalara PSG'li oyuncular da katıldı.

Ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekipler sahayı terk ederek soyunma odalarına gitti.

UEFA: Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılacak

UEFA, olayla ilgili "detaylı bir soruşturma" başlatılacağını açıkladı.

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA, bu akşamki Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan olayın farkındadır ve detaylı bir soruşturma başlatılacaktır. Hangi tür olursa olsun ırkçılık ve ayrımcılığın futbolda yeri yoktur" dedi.