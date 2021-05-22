PSG-Başakşehir maçında ne oldu, yarıda kalan maçta takımlar neden sahayı terk etti?

İstanbul Başakşehir ile Fransız Paris Saint-Germain arasında Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçı, dördüncü hakemin ırkçı ifadeler kullandığını belirten takımların sahayı terk etmesinin ardından yarıda kaldı.
Karşılaşmanın Çarşamba akşamı TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, maçın yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.
Açıklamada, "UEFA, her iki kulüple de görüşmeler yaptıktan sonra olağanüstü durum temelinde maçın kalan süresinin yeni bir hakem heyetiyle birlikte yarın oynanmasına karar vermiştir" denildi.
Olay, maçın 14'üncü dakikasında yaşandı. Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı dördüncü hakem Sebastian Coltescu, aynı ülkeden birinci hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırdı. Coltescu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hategan'dan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istedi.
Kararın ardından Webo, hakeme tepki gösterdi ve dördüncü hakemi ırkçı bir ifade kullanmakla suçladı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da tartışmanın yaşandığı noktaya giderken, takımın oyuncusu Demba Ba dördüncü hakeme Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Kameralara yansıyan görüntülere göre, Demba Ba hakeme, "Asla 'bu beyaz adam' ifadesini kullanmazsın, 'bu adam' der geçersin. Peki neden siyah olduğunu vurguluyorsun. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" dedi.
Saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu bir alanda yaklaşık 10 dakika süren tartışmalara PSG'li oyuncular da katıldı.
Ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekipler sahayı terk ederek soyunma odalarına gitti.
UEFA: Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılacak
UEFA, olayla ilgili "detaylı bir soruşturma" başlatılacağını açıkladı.
UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA, bu akşamki Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan olayın farkındadır ve detaylı bir soruşturma başlatılacaktır. Hangi tür olursa olsun ırkçılık ve ayrımcılığın futbolda yeri yoktur" dedi.
https://twitter.com/UEFA/status/1336439446053457929
Olayın ardından Türkiye'deki diğer spor kulüpleri, siyasetçiler ve futbolcular da "IrkçılığaHayır" etiketiyle paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Webo'ya karşı sarf edilen sözleri şiddetle kınadığını belirterek, "Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" dedi.
Başakşehir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" dedi.
PSG de, Başakşehir'in ırkçılık karşıtı Tweet'ini yeniden paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bir açıklama yaparak "Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" ifadelerini kullandı:
"Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır. Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yanında olacaktır.
"Üyesi olduğumuz UEFA'nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz."
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