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PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Borussia Dortmund arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

İLK MAÇI DORTMUND 2-1 KAZANMIŞTI

Bu karşılaşma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi 2-1 yenmişti.

Fransa'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund psg Şampiyonlar Ligi koronavirüs

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