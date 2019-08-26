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PSG'de Kylian Mbappe 4, Edinson Cavani ise 3 hafta yok

FRANSA HABERLERİ  | 26.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

Ligue 1'de Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.

PSG'de Kylian Mbappe 4, Edinson Cavani ise 3 hafta yok

PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


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psg Kylian Mbappe edinson cavani

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