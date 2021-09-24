SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'de Messi depremi devam ediyor!

PSG'de Messi depremi devam ediyor!

24.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin hafta arasında oynadığı Metz mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lionel Messi'nin hafta sonu oynanacak Montpellier maçında da kadroda olamayacağı açıklandı.

PSG'de Messi depremi devam ediyor!

PSG'de şu ana kadar toplam 3 maçta 191 dakika süre alan Lionel Messi, hafta arasındaki Metz mücadelesinin ardından Montpellier maçını da kaçırıyor. PSG'den yapılan resmi açıklamada Messi'nin tedavisine devam edildiği belirtildi.

22 Eylül Çarşamba günü oynanan Metz mücadelesinin kadrosunda yer almayan Messi, 25 Eylül Cumartesi günü oynananacak Montpellier maçında da kadroda yer alamayacak.

PSG'den yapılan resmi açıklamada, tedavi süreci kapsamında bugün çalışmalara başlayan Messi'nin gelişmeler doğrultusunda pazar günü çalışmalarda bir sonraki aşamaya geçebileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
İşte Messi'nin Fransa'daki yeni malikanesi!İşte Messi'nin Fransa'daki yeni malikanesi!
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Olay iddia! Acun Ilıcalı, Süper Lig'i satın alıyor

Olay iddia! Acun Ilıcalı, Süper Lig'i satın alıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş son dakikada yıkıldı!

Beşiktaş son dakikada yıkıldı!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.