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PSG'de Neymar 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

FRANSA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

Kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

PSG'de Neymar 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, Neymar'ın sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen sakatlığın tedavisinin 10 hafta süreceğini duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester United maçlarını da kaçıracak Neymar, Strasbourg ile oynanan Fransa Kupası karşılaşmasında sakatlanmış ve 62. dakikada yerini Moussa Diaby'ye bırakmıştı.

Bu sezon PSG'de 23 maça çıkan Neymar, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.

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