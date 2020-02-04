SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'de Neymar kadrodan çıkarıldı

PSG'de Neymar kadrodan çıkarıldı

FRANSA HABERLERİ  | 04.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

PSG'de Neymar kadrodan çıkarıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü Montpellier ile oynanan maçta kaburgasından sakatlanan Neymar'ın, yarınki Nantes karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun istirahat etmesi gerekmesine karşın, pazar gecesi 28. yaşını başkent Paris'teki bir gece kulubünde verdiği partiyle kutlamasının Fransız ekibinde rahatsızlığa neden olduğu basına yansıdı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada, kadro tercihinin Neymar'ın doğum günü partisiyle bir ilgisinin olmadığını, son gelişmelerle insanlara kötü düşünme şansı vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Neymar’dan hakeme şok sözlerNeymar’dan hakeme şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neymar psg

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

''Felipe Melo anneme küfür etti''

''Felipe Melo anneme küfür etti''

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

PSG-A. Madrid arasında Cavani savaşı

PSG-A. Madrid arasında Cavani savaşı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Onyekuru 5 yıllık imzayı attı

Onyekuru 5 yıllık imzayı attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSG'de Neymar kadrodan çıkarıldı

Neymar kadrodan çıkarıldı

Neymar’dan hakeme şok sözler! ‘K...ma Fransızca konuş’

Neymar’dan hakeme şok sözler

ÖZET | PSG-Montpellier maç sonucu: 5-0

PSG ezip geçti

Fransa ekibi Dijon, Benzia'yı transfer etti

Benzia'dan sürpriz transfer

MAÇ SONUCU | Lyon-Toulouse: 3-0 (Ligue 1)

Lyon rahat kazandı

PSG-Atletico Madrid arasında Edison Cavani savaşı

PSG-A. Madrid arasında Cavani savaşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.