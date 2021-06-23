PSG'de Sergio Ramos sesleri

Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'un PSG'ye gideceğine yönelik dedikodular yükselmeye devam ediyor.

İspanyol basınına dayandırılan bilgilere göre Sergio Ramos'un kulüpten ayrılırken takım arkadaşlarına PSG'ye gideceğini söylediği iddia edildi.

Ramos'un eski takım arkadaşları Angel Di Maria ve Keylor Navas ile de görüştüğü ve Fransız kulübü hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kaptanlığını yaptığı Real Madrid'e 16 yıl sonra veda eden Sergio Ramos'un 10 milyon Euro civarında sözleşme ile PSG'ye imza atması bekleniyor.

(SPORX)

