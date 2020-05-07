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PSG'den 42 yaşındaki kadın futbolcuya yeni sözleşme

FRANSA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

PSG Kulübü, 2017'den bu yana takımda görev yapan Formiga'nın bu sezon bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

PSG'den 42 yaşındaki kadın futbolcuya yeni sözleşme

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kadın Futbol Takımı'nda 42 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Formiga'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

PSG Kulübü, 2017'den bu yana takımda görev yapan Formiga'nın bu sezon bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Tam adıyla Miraildes Maciel Mota, şu ana kadar 77 karşılaşmada görev aldığı PSG ile gelecek sezon profesyonel kariyerinin 27. sezonunu yaşayacak.

Uzun kariyeri sırasında Brezilya Milli Takımı'nda 198 maça çıkan orta saha oyuncusu Formiga, 7 Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olmuştu.

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