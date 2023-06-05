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  4. PSG'den ayrıldı, yeni adresi merak ediliyordu! Lionel Messi'nin babası oğlunun yeni takımını açıkladı

PSG'den ayrıldı, yeni adresi merak ediliyordu! Lionel Messi'nin babası oğlunun yeni takımını açıkladı

05.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılan Lionel Messi için babası Jorge Messi'den flaş bir açıklama geldi. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın evinde Arjantinli oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştiren Jorge Messi'nin toplantı sonrası sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

PSG'den ayrıldı, yeni adresi merak ediliyordu! Lionel Messi'nin babası oğlunun yeni takımını açıkladı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain'de uzun süredir gündemde olan Messi ayrılığı geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanmıştı. Fransız ekibi'nden yapılan açıklamada Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Bu ayrılık sonrası Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken, birçok iddia da gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın evinde Arjantinli oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, toplantı sonrası Jorge Messi flaş bir açıklama yaptı.

"BARÇA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

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Messi'nin babası toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, Barça'ya dönmek istiyor. Ben de geri dönmesini çok isterim. Bakalım olabilir." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TEKLİF VAR

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Daha önce Messi'nin Barcelona'ya dönmek istediği için MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri beklettiği biliniyordu. Özellikle Arap ekibi Al Hilal'in yıldız oyuncuya yıllık 400 milyon eurodan fazla bir teklif verdiği ve beklemeye geçtiği açıklanmıştı.


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