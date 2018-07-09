PSG'den Coutinho için 270 milyon euroluk teklif!

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla göz dolduran Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'ya, Fransız temsilcisi PSG talip oldu.

Daha önce Barcelona'dan Neymar'ı kadrosuna katan Paris ekibi, bu kez de Coutinho için kesenin ağzını açıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre PSG, serbest kalma bedeli 400 milyon euro olan 26 yaşındaki Coutinho için Barcelona'ya, 270 milyon euro (1 milyar 450 milyon TL) önerecek.

Fransız ekibinin transfer hazırlıklarına başladığı ve oyuncunun çevresiyle iletişim kurduğu da paylaşılan bilgiler arasında.

