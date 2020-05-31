PSG, Icardi'nin bonservisini aldı

PSG'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli milli futbolcu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Icardi'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 50 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. 27 yaşındaki Icardi, bu sezon 31 kez giydiği PSG formasıyla 20 gol kaydetti.

(AA)

