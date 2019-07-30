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PSG, Idrissa Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

FRANSA HABERLERİ  | 30.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

PSG, yaz transfer dönemi kapsamında altıncı transferini gerçekleştirdi. Paris ekibi, Premier Lig'de Everton forması giyen 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile 32 milyon Euro transfer bedeli karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladı.

PSG, Idrissa Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre PSG ile Everton, Gueye'nin transferi konusunda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Senegal Milli Takımı formasını 69 kez giyen Gueye'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, PSG'nin Everton'a 32 milyon euro civarında bir ödeme yapacağını öne sürdü.

Lille altyapısından yetişen Gueye, Everton öncesi Aston Villa'da top koşturdu.

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psg Idrissa Gueye

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