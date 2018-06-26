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PSG, Kevin Trapp için Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak bakıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in Kevin Trapp için Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak baktığı ancak öncelikle 15-20 milyon euro civarında bir teklif bekleyecekleri, gelmemesi durumunda sarı lacivertlilerden gelen teklifi kabul edecekleri belirtildi.

PSG, Kevin Trapp için Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak bakıyor!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kevin Trapp için Fransız basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Haberin detayında; PSG'nin Gigi Buffon transferi ve altyapıdan yetişen Fransız milli Alphonse Areola'nın varlığından ötürü Kevin Trapp'ın gönderilmesine sıcak baktığı yazıldı. Fenerbahçe'nin teklifine de olumlu yaklaşan PSG'nin, öncelikli hedefinin Alman kaleciyi bonservisiyle göndermek olduğu belirtildi.

15 TEKLİF EDEN OLMAZSA ROTASI FENERBAHÇE

UEFA'dan 60 milyon euro oyuncu satma zorunluluğu getirilen PSG, Javier Pastore'yi 25 milyon euro'ya göndererek bu miktarın bir kısmını karşıladı. Trapp'tan da 15-20 milyon euro arası bir gelir hedefleyen PSG'nin, öncelikle bonservisiyle alacak bir kulüpten teklif için bekleyeceği, olmaması durumunda Fenerbahçe'nin kiralama teklifini kabul edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Kevin Trapp'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, Alman kalecinin de kabul etmesi halinde bu transferin ancak transfer döneminin kapanmasına yakın gerçekleşebileceği bilgisi verildi.

GEÇEN SEZON SADECE 5 LİG MAÇINDA KALEYİ KORUDU

Kaiserslautren altyapısından yetişen Trapp, 2015 yazında 9.5 milyon euro bonservis karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki Alman kaleci, geçen sezon Ligue 1'de sadece 5 maçta kaleyi korudu, bu maçların sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi, toplamda 5 golü kalesinde gördü.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kevin Trapp psg

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