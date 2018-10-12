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Devler Ligi'ne şike damgası! Neymar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 12.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi’nde şike şüphesi gündeme düştü. PSG’nin Kızılyıldız’ı 6-1 yendiği maçta bahis şikesi iddiası gündeme geldi. Kızılyıldız yöneticisi ‘5 farkla PSG kazanır’ seçeneğine oynarken, toplam bahisin 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Devler Ligi'ne şike damgası! Neymar...

UEFA, Fransız yetkilileri şike iddiaları üzerine uyardı. Fransız makamlar da Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda PSG ile Kızılyıldız takımları arasında 3 Ekim’de oynanan maçta şike yapıldığına dair iddiaların çıkması üzerine soruşturma başlattı.

Fransız L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Kızılyıldız kulübünden bir yöneticinin bir grupla beraber maç öncesinde ‘5 farkla PSG kazanır’ seçeneğine bahis oynadığı ortaya çıktı. Bu bahis oranına da milyonlarca Euro'nun yatırıldığı dile getirildi. Karşılaşma da 88. dakikada Neymar'ın golüyle ev sahibinin 6-1’lik üstünlüğüyle bitince şüpheler arttı.

Bahisin Sırbistan’da Belgrad’da oynandığı kaydedildi. Tutarın yaklaşık 5 milyon euro olduğu aktarıldı. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi PSG - Kızılyıldız

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