Devler Ligi'ne şike damgası! Neymar...

UEFA, Fransız yetkilileri şike iddiaları üzerine uyardı. Fransız makamlar da Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda PSG ile Kızılyıldız takımları arasında 3 Ekim’de oynanan maçta şike yapıldığına dair iddiaların çıkması üzerine soruşturma başlattı.

Fransız L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Kızılyıldız kulübünden bir yöneticinin bir grupla beraber maç öncesinde ‘5 farkla PSG kazanır’ seçeneğine bahis oynadığı ortaya çıktı. Bu bahis oranına da milyonlarca Euro'nun yatırıldığı dile getirildi. Karşılaşma da 88. dakikada Neymar'ın golüyle ev sahibinin 6-1’lik üstünlüğüyle bitince şüpheler arttı.

Bahisin Sırbistan’da Belgrad’da oynandığı kaydedildi. Tutarın yaklaşık 5 milyon euro olduğu aktarıldı. (Milliyet)

