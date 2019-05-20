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PSG, Kylian Mbappe'nin gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı

FRANSA HABERLERİ  | 20.05.2019 20:36 | Son Güncelleme

PSG'nin bu sezonki lig şampiyonluğunda büyük katkısı olan Kylian Mbappe, yaptığı açıklamada takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Konu ile ilgili PSG bir açıklama yayınladı Mbappe'nin gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

PSG, Kylian Mbappe'nin gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı

Fransa Ligue 1'de yılın en iyi oyuncusu seçilen Kylian Mbappe, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlk olarak sezonu değerlendiren Mbappe, "Bazı hayal kırıklıkları yaşadık ancak ligde şampiyon olmayı başardık. Bu ödül sebebiyle de çok mutlu oldum" dedi.

"PSG YA DA BAŞKA BİR PROJEDE..."

PSG'den ayrılabileceğini ima eden Mbappe, "Kariyerimin ilk veya ikinci dönüm noktasındayım. Burada çok şey öğrendim. Ancak artık PSG ya da başka bir projede daha fazla sorumluluk almam gerektiğini düşünüyorum. Bunun için zaman geldi" ifadelerini kullandı.

PSG'DEN KAPIYI KAPATMAK İÇİN AÇIKLAMA

Fransız yıldızın bu sözlerinin ardından PSG yaptığı açıklalamayla Mbappe'nin takımda kalacağını "Mbappe ve PSG arasında 2 yıldır güçlü bir ilişki var ve tarih gelecek sezon da yazılmaya devam edecek" sözleriyle açıkladı.

Paris Saint-Germain ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Kylian Mbappe, bu sezon 42 maçta 38 gol attı ve 17 asist yaptı.

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