PSG'li Mbappe'nin sakatlığı ciddi!

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi.Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa Kupası Finali'nde PSG ile Saint - Etienne karşı karşıya geldi.PSG'nin yıldızı Mbappe mücadelede sakatlandı.Mbappe'nin sakatlığı sırasında futbolcular arasında gerilim yaşandı.Fransız futbolcunun tedavisi yapılırken Mbappe büyük moral bozukluğu yaşadı.Oyuna devam edemeyen yıldız isim kenara geldi.Mbappe oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.



