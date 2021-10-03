SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'li Messi'ye büyük şok! Bu sezon ilki yaşadılar

PSG'li Messi'ye büyük şok! Bu sezon ilki yaşadılar

03.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1'in 9. haftasında Paris Saint-Germain Rennes deplasmanında şoka uğradı. Başkent ekibi, Rennes'e 2-0'la boyun eğdi.

PSG'li Messi'ye büyük şok! Bu sezon ilki yaşadılar

Yıldızlar karması PSG, Ligue 1'deki ilk yenilgisini aldı. Mavi-lacivertli ekip ligin 9. haftasında Rennes'e konuk oldu. Ev sahibi takım 45'te Laborde golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kamal Deen Sulemana'nın ortasını Laborde voleyle tamamladı.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

İlk yarıyı önde kapatan Rennes, ikinci yarıyı da golle açtı. 46. dakikda ceza sahası içinde şu imkanı bulan Flavien Tait topa bekletmeden vurdu ve Donnaruma'yı avladı.

PSG'nin 68. dakikada Mbappe ile bulduğu gol VAR'a takıldı. Ligde üçer galibiyeti, mağlubiyeti ve beraberliği bulunan Rennes puanını 12 yaptı.

İlk mağlubiyetini yaşayan PSG 24 puanda kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Messi'ye büyük şok! Kaldığı otelde soygunMessi'ye büyük şok! Kaldığı otelde soygun
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Yılbaşı için el sıkıştı! Alacağı ücret şoke etti

Yılbaşı için el sıkıştı! Alacağı ücret şoke etti

Netflix açıkladı! Erotik sahneleri konuşuluyordu

Netflix açıkladı! Erotik sahneleri konuşuluyordu

"Altın kız" notuyla paylaştı! Seksi poza beğeni yağdı

"Altın kız" notuyla paylaştı! Seksi poza beğeni yağdı

3 Ekim 2021 Pazar günlük burç yorumları!

3 Ekim 2021 Pazar günlük burç yorumları!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sözleşmesindeki madde şaşırttı!

Sözleşmesindeki madde şaşırttı!

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.