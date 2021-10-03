PSG'li Messi'ye büyük şok! Bu sezon ilki yaşadılar

Yıldızlar karması PSG, Ligue 1'deki ilk yenilgisini aldı. Mavi-lacivertli ekip ligin 9. haftasında Rennes'e konuk oldu. Ev sahibi takım 45'te Laborde golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kamal Deen Sulemana'nın ortasını Laborde voleyle tamamladı.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

İlk yarıyı önde kapatan Rennes, ikinci yarıyı da golle açtı. 46. dakikda ceza sahası içinde şu imkanı bulan Flavien Tait topa bekletmeden vurdu ve Donnaruma'yı avladı.

PSG'nin 68. dakikada Mbappe ile bulduğu gol VAR'a takıldı. Ligde üçer galibiyeti, mağlubiyeti ve beraberliği bulunan Rennes puanını 12 yaptı.

İlk mağlubiyetini yaşayan PSG 24 puanda kaldı.



