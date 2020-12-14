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PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.12.2020 18:50 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain PSG, Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği Lille'e kaptırdı. PSG'de Neymar, 90+6'da yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları eşliğinde kenara alındı. PSG'nin hocası Tuchel, Brezilyalı yıldızın durumunun ciddi olabileceğini söyledi.

PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

LYON 10 KİŞİ TAMAMLADI

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Lyon'da Mendes, 90+8'de Neymar'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

NEYMAR SAKATLANDI

Öte yandan Paris Saint Germain forması giyen Neymar, mücadelenin son bölümlerinde korkunç bir sakatlık yaşadı. Brezilyalı yıldız oyuncu, 90+6. dakikada Olympique Lyon forması giyen Thiago Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.Acılar içinde yerde kalan Neymar'a hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alındı.

HOCASI KÖTÜ HABERİ VERDİ: ENDİŞELİYİM

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, öğrencisinin durumuna dair ilk açıklamayı yapan isim oldu. Thomas Tuchel, öğrencisinin durumunun iyi görmediğini ve endişeli olduğunu söyleyerek "Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Şu an fizyoterapist ve doktorlarla birlikte. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinde net bir bilgi alabileceğiz. Şimdilik gelişmeler bu kadar" ifadelerini kullandı.İngiliz basını, bugün sağlık kontrolleri yapılacak Neymar'ın sakatlığının Thomas Tuchel'in endişelendiğinden daha ciddi olabileceğini yazdı. Mirror Sport, 28 yaşındaki yetenekli oyuncunun ayak bileğinde kırık şüphesi olduğunu yazdı. Neymar'ın kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşadığının altını çizen gazete, bunun şimdiye kadarki en kötüsü olabileceğini ifade etti.

NEYMAR AÇIKLADI

Neymar: "Göz yaşlarımın sebebi acı, umutsuzluk, korku, gözümün önüne gelen koltuk değnekleri ve diğer anılardı. Tanrı beni ciddi bir sakatlıktan korudu."

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