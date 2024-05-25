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PSG - Lyon maçı öncesinde Fransa karıştı! 20 taraftar yaralandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.05.2024 23:08
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Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ile Lyon takımları arasındaki karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavgada 20 kişi yaralandı.

PSG - Lyon maçı öncesinde Fransa karıştı! 20 taraftar yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, bu akşam yapılacak Fransa Kupası final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları arasında Pas-de-Calais'deki A1 otoyolu üzerinde kavga çıktı.

Taraftarları taşıyan iki otobüs yanarken, olay yerine intikal eden polis taraftarları ayırdı.

Güvenlik güçleri PSG taraftarlarını taşıyan otobüslere Arena Decathlon Pierre Mauroy Stadı'na kadar eşlik etti.

Resmi verilere göre olaylarda 20 kişi yaralanırken, A1 otoyolu trafiğe kapatıldı.

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