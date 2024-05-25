PSG - Lyon maçı öncesinde Fransa karıştı! 20 taraftar yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, bu akşam yapılacak Fransa Kupası final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları arasında Pas-de-Calais'deki A1 otoyolu üzerinde kavga çıktı.

Taraftarları taşıyan iki otobüs yanarken, olay yerine intikal eden polis taraftarları ayırdı.

Güvenlik güçleri PSG taraftarlarını taşıyan otobüslere Arena Decathlon Pierre Mauroy Stadı'na kadar eşlik etti.

Resmi verilere göre olaylarda 20 kişi yaralanırken, A1 otoyolu trafiğe kapatıldı.

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Une autre vidéo où les supporters Lyonnais cours se réfugier des attaques parisiennes : pic.twitter.com/PVC3A44Q4E — 3arbi 🇹🇳🇵🇸 (@tounsicn) May 25, 2024







