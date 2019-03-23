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PSG, Manchester United'ın yıldızı Ander Herrera'yı istiyor

FRANSA HABERLERİ  | 23.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Ander Herrera için harekete geçti.

PSG, Manchester United'ın yıldızı Ander Herrera'yı istiyor

Adrien Rabiot'un boşluğunu doldurmak isteyen PSG'nin, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Ander Herrera'ya teklif götürdüğü belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
İspanya basınında yer alan habere göre; PSG, Herrera'ya haftalık 173 bin euroluk maaş teklifinde bulundu. İspanyol futbolcunun teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Athletic Bilbao'dan 2014 yılında Manchester United'a 36 milyon euroya transfer olan 29 yaşındaki Herrera, bu sezon 25 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
psg Manchester United Ander Herrera

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