PSG, Manchester United'ın yıldızı Ander Herrera'yı istiyor

Adrien Rabiot'un boşluğunu doldurmak isteyen PSG'nin, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Ander Herrera'ya teklif götürdüğü belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; PSG, Herrera'ya haftalık 173 bin euroluk maaş teklifinde bulundu. İspanyol futbolcunun teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Athletic Bilbao'dan 2014 yılında Manchester United'a 36 milyon euroya transfer olan 29 yaşındaki Herrera, bu sezon 25 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

