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PSG Messi'sz ama kazanmaya devam ediyor

26.09.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de 8. hafta mücadelesinde Mauricio Pochettino'nun takımı Paris Saint-Germain ile Olivier Dall'Oglio'nun çalıştırdığı Montpellier kozlarını paylaştı.

PSG Messi'sz ama kazanmaya devam ediyor

Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Idrissa Gueye ile 89'da Julien Draxler kaydetti. 88'de oyuna giren Draxler, oyuna girer girmez saniyeler içinde fileleri havalandırdı.

PSG'de sakatlıkları nedeniyle Lionel Messi, Bernat, Verratti, Sergio Ramos ve Kurzawa forma giymedi.

Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 24 yaparken, kayıpsız olarak yoluna devam etti. Montpellier ise 9 puanda kaldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Rennes deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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