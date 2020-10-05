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PSG Moise Kean transferini açıkladı

FRANSA HABERLERİ  | 05.10.2020 07:51 | Son Güncelleme

PSG, Everton'dan Gana asıllı İtalyan forvet oyuncusu Moise Kean'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

PSG Moise Kean transferini açıkladı

Premier Lig'de Everton forması giyen Moise Kean, Paris Saint Germain'e kiralandı.

Yapılan transfer duyurusunda Everton'da beklentileri karşılayamayan 20 yaşındaki İtalyan forvet oyuncusu Kean'in 1 yıllığına kiralık olarak PSG'de forma giyeceği belirtildi. Yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek olan Kean, attığı imzanın ardından yaptığı açıklamada, "PSG oyuncusu olmaktan dolayı gururluyum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birisi burası. İtibarı bu kadar yüksek bir takımda oynamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızım" diye konuştu.

Moise Kean Everton formasını geçen yaz 27 milyon euroya giymeye başlamış ve çıktığı 37 maçta 4 gol 2 asist yapmıştı. İtalya Milli Takımı'nın formasını da 5 kez giyen genç oyuncu 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Moise Kean, gerek disiplin yapısıi gerek oyun stili ile Mario Balotelli'ye benzetiliyordu.

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