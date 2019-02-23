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PSG'nin yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu

FRANSA HABERLERİ  | 23.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu. Hırsızlar, Brezilyalı yıldızın değerli kol saatlerini çaldı.

PSG'nin yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu

Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves'in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı.

Haberlerde, olay hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi. PSG'de geçen yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva'nın evleri soyulmuştu.

Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi ise Bayern Münih ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sırasında geçen perşembe soyulmuştu.

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