PSG'nin yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu

Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves'in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı.
Haberlerde, olay hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi. PSG'de geçen yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva'nın evleri soyulmuştu.
Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi ise Bayern Münih ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sırasında geçen perşembe soyulmuştu.
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