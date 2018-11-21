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PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe sakatlandı

FRANSA HABERLERİ  | 21.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe, milli takım maçlarında sakatlandı.

PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe sakatlandı

Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında attığı bir şutun ardından sağ kasığından sakatlanan Neymar, bir süre tedavi görmesine rağmen oyuna devam edemedi. Richarlison, 8. dakikada yıldız futbolcunun yerine oyuna dahil oldu.

Fransa'nın Uruguay ile karşılaştığı hazırlık maçında da genç yıldız Mbappe, rakip kaleciyle girdiği ikili mücadelenin ardından sağ omzundan sakatlanarak 36. dakikada yerini Florian Thauvin'e bıraktı. İki yıldız futbolcusu sakatlanan PSG, 24 Kasım'da ligde Toulouse, 28 Kasım'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
neymar Mbappe paris saint germain Fransa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mbappe'nin 450M €, Neymar'ın da 550M € olduğunu düşünürsek 1.000.050.000 € oynayamayacak mı ??
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