SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG, Pochettino'yu açıkladı!

PSG, Pochettino'yu açıkladı!

FRANSA HABERLERİ  | 02.01.2021 18:43 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain, Maurucio Pochettino ile yeni sözleşme imzaladı.

PSG, Pochettino'yu açıkladı!

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu.

Paris Saint-Germain'den gelen çarpıcı teklifi kabul eden Mauricio Pochettino, yardımcılarıyla birlikte cuma günü Paris'e gitti. Kulüp binasını ziyaret eden Pochettino, ardından kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Pochettino imzayı atıyorPochettino imzayı atıyor
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı
Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor
Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor
Fenerbahçe stoperini buldu
Fenerbahçe stoperini buldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSG, Pochettino'yu açıkladı!
PSG, Pochettino'yu açıkladı!
Efsane isim Bernard Guignedoux hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino için geri sayımda
Pochettino imzayı atıyor
Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi
Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi
SON DAKİKA! Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ile yollarını ayırdığını açıkladı
Dünya devi ayrılığı resmen açıkladı
Paris Saint-Germain'de Tuchel yerine Pochettino getiriliyor
PSG''de Pochettino dönemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.