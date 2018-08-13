PSG Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

PSG Kulübü, Fransız futbolcu Kimpembe'nin 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği PSG'de 2014'te A takıma yükselen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla 38 maçta görev yaptı.
Kulübünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kimpembe, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.
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