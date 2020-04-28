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PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?

FRANSA HABERLERİ  | 28.04.2020 22:34 | Son Güncelleme

Fransa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin iptal edilmesinin ardından Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Fransız devinin başkanı Nasser Al Khelaifi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?

Koronavirüs salgını sonrası birçok futbol organizasyonu askıya alınmış, Hollanda ve Arjantin'de ise ligler iptal edilmişti. Son olarak Fransa Başbakanı Édouard Philippe de Ligue 1 ve Ligue 2 için alınan iptal kararlarını açıkladı.

Alınan bu kararın ardından Fransız devi Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde geleceği merak konusu olurken, kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi duruma netlik kazandırdı.

Karara saygı duyduklarını dile getiren Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.

Maçları gerekirse yurtdışında da oynayabileceklerini söyleyen PSG Başkanı, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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