PSG Şampiyonlar Ligi'nden çekilecek mi?

Koronavirüs salgını sonrası birçok futbol organizasyonu askıya alınmış, Hollanda ve Arjantin'de ise ligler iptal edilmişti. Son olarak Fransa Başbakanı Édouard Philippe de Ligue 1 ve Ligue 2 için alınan iptal kararlarını açıkladı.
Alınan bu kararın ardından Fransız devi Paris-Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde geleceği merak konusu olurken, kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi duruma netlik kazandırdı.
Karara saygı duyduklarını dile getiren Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.
Maçları gerekirse yurtdışında da oynayabileceklerini söyleyen PSG Başkanı, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den flaş açıklama
Fenerbahçe'nin yeni hocası açıklandı!
Yılın sporcusu ödülü açıklanıyor
Burak Yılmaz özür diledi
Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"
Fatih Terim herkesi aşık etti
Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!
G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi
O ligde sezon iptal edildi! Küme düşme kaldırıldı...
Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!
Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu
Burak Yılmaz Çin'i salladı!
75 milyonu gözden çıkardılar
Robben futbola dönüyor!
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Okuyucu Yorumları 1 yorum