SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. ''PSG, Sergio Ramos'un sözleşmesini feshedebilir''

''PSG, Sergio Ramos'un sözleşmesini feshedebilir''

01.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı nedeniyle PSG formasını henüz giyemeyen eski Real Madrid kaptanı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

''PSG, Sergio Ramos'un sözleşmesini feshedebilir''
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sergio Ramos'un zorlu sürecini atlatamaması İspanyol savunmacı için işleri zora sokabilir.

35 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde 2005 yılından beri formasını giydiği kulübü Real Madrid'e veda ederek PSG'nin yıldızlar topluluğu projesine imza attı.

Temmuz ayında Paris ekibinin kapısından giren Ramos yeni kulübüyle karşılaşmalara henüz çıkabilmiş değil.

Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle eski Real Madrid kaptanı 98 gündür sahalardan uzak.

PSG'DEN AYRILABİLİR Mİ?

Sergio Ramos'un PSG'ye transferinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yeni kulübünün formasını hala giymemesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Le Parisien İspanyol savunmacının bu durumunu ele alarak Paris ekibinde bazı huzursuzluklar doğabileceğine dikkat çekti.

Le Parisien'e göre; Sergio Ramos'a transferinin ilk dönemlerinde kulüpte duyulan güven, bugün artık sarsılmaz değil.

35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetme düşüncesi şu an gündemde olmasa bile PSG seçiminin bir hata olduğu gerçeğiyle karşı karşıya.

Bu nedenle PSG'de Sergio Ramos'un anlaşmasının feshi artık ihtimal dışı durmuyor. Kulüp, eski Real Madrid kaptanı için bir çıkış yolu arayabilir.

NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

Normal şartlarda bu hafta takım arkaşlarıyla antrenman yapması beklenen Sergio Ramos için net bir dönüş tarihi henüz yok.

İspanyol oyuncu, 5 Mayıs'tan bu yana resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.

Neredeyse beş aydan fazla bir süredir sahalarda yer almayan Ramos'un performansını yeniden yakalaması için de bir süreç gerekecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
PSG'li yıldız kırmızı ışıkta soyulduPSG'li yıldız kırmızı ışıkta soyuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Canlı yayında şoke eden iddia!

Canlı yayında şoke eden iddia!

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Herkes şokta! Kararını verdi

Herkes şokta! Kararını verdi

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.