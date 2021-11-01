''PSG, Sergio Ramos'un sözleşmesini feshedebilir''

Sergio Ramos'un zorlu sürecini atlatamaması İspanyol savunmacı için işleri zora sokabilir.

35 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde 2005 yılından beri formasını giydiği kulübü Real Madrid'e veda ederek PSG'nin yıldızlar topluluğu projesine imza attı.

Temmuz ayında Paris ekibinin kapısından giren Ramos yeni kulübüyle karşılaşmalara henüz çıkabilmiş değil.

Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle eski Real Madrid kaptanı 98 gündür sahalardan uzak.

PSG'DEN AYRILABİLİR Mİ?

Sergio Ramos'un PSG'ye transferinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yeni kulübünün formasını hala giymemesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Le Parisien İspanyol savunmacının bu durumunu ele alarak Paris ekibinde bazı huzursuzluklar doğabileceğine dikkat çekti.

Le Parisien'e göre; Sergio Ramos'a transferinin ilk dönemlerinde kulüpte duyulan güven, bugün artık sarsılmaz değil.

35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetme düşüncesi şu an gündemde olmasa bile PSG seçiminin bir hata olduğu gerçeğiyle karşı karşıya.

Bu nedenle PSG'de Sergio Ramos'un anlaşmasının feshi artık ihtimal dışı durmuyor. Kulüp, eski Real Madrid kaptanı için bir çıkış yolu arayabilir.

NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

Normal şartlarda bu hafta takım arkaşlarıyla antrenman yapması beklenen Sergio Ramos için net bir dönüş tarihi henüz yok.

İspanyol oyuncu, 5 Mayıs'tan bu yana resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.

Neredeyse beş aydan fazla bir süredir sahalarda yer almayan Ramos'un performansını yeniden yakalaması için de bir süreç gerekecek.



