PSG, Sergio Rico'nun bonservisini aldı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.
(AA)
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