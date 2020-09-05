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PSG, Sergio Rico'nun bonservisini aldı

FRANSA HABERLERİ  | 05.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Fransa devi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon Sevilla'dan kiralanan 27 yaşındaki İspanyol kaleci Sergio Rico'nun bonservisinin alındığını duyurdu. Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.

PSG, Sergio Rico'nun bonservisini aldı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

(AA)

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