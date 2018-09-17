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PSG, üçüncü formasını Air Jordan markasıyla üretti

FRANSA HABERLERİ  | 17.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Avrupa'nın dev kulüplerinden PSG, Air Jordan ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. PSG, Air Jordan markasıyla üretilen alternatif formalarını tanıttı. PSG bu formaları bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne özel olarak kullanacak.

PSG, üçüncü formasını Air Jordan markasıyla üretti

Fransa'da Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Thiago Silva ve Dani Alves gibi birçok yıldızın formasını giydiği Paris Saint Germain, Jordan markasıyla ortaklaşa tasarladığı yeni formasını tanıttı.

Jordan Markası, Paris Saint-Germain’le (PGS) yaptığı ortaklıkla tarihte ilk defa bir futbol kulübü için koleksiyon çıkaracağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Michael Jordan, “Jordan Markası ve Paris Saint-Germain kulübü spora ve tarza olan özgün yaklaşımları açısından ortak bir paydada buluşuyor. Kulüple bir ortaklığa imza atmak bu açıdan çok doğru bir adım” diye konuştu.

Jordan’la aynı düşünceleri paylaşan PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ise şu açıklamada bulundu: “Paris Saint-Germain ile Jordan Markası arasındaki ortaklık her iki markanın da tarz, performans ve inovasyonu bir araya getirme arzusunu en iyi şekilde yansıtıyor. Spordaki mirası ve heyecan veren modern tasarımlarıyla dünya çapında bilinen Jordan Markası’yla birçok ortak değere sahibiz. Bu ortaklığın taraftarlarımızı heyecanlandıracağına, yeni kitlelere ulaşmamızı sağlayacağına ve dünya çapında bilinirliğimizi arttıracağına inanıyoruz.”

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