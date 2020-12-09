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PSG ve Başakşehirli oyuncular tek yürek...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 21:41 | Son Güncelleme

PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

PSG ve Başakşehirli oyuncular tek yürek...

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi. Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.

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