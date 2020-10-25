PSV'de 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV'de 6 pozitifa vaka. Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.
(AA)
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