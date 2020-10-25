SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. PSV'de 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

PSV'de 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

PSV'de 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV'de 6 pozitifa vaka. Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Ajax'tan tarihi fark: 13-0Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
El Clasico'da kazanan Real Madrid
El Clasico'da kazanan Real Madrid
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Robinho transferi iptal
Robinho transferi iptal
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı
G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSV'de 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
ÖZET | VVV-Venlo -Ajax maç sonucu: 0-13
Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Pele 80 yaşında
Pele 80 yaşında
Flamengolu yıldız Gustavo Henrique, testis travması geçirdi
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Santos Robinho transferini iptal etti
Robinho transferi iptal
Arjantinli oyuncu Zabaleta futbolu bıraktı
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.