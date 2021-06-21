PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı seyircili mi oynanacak?

PSV - Galatasaray maçının tarihi taraflar tarafından merak edilmeye başlandı. UEFA Şampiyonlar Liginin ön eleme turunda Hollanda'da PSV Eindhoven karşılaşmaya hazırlanan sarı- kırmızılı takımın tarafları maçın seyircili oynanıp, oynanmayacağını merak ederken, maçın tarihi ve saati araştırılıyor. Peki PSV - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Liginin ön eleme turunda mücele edecek olan Galatarsay - PSV Eindhoven maç tarihi sarı- kırmızılı taraflar tarafından merak ediliyor. Türkiye’yi devler liginde temsil etmek isteyen Galatasaray- PSV Eindhoven maçı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray : Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Yedlin,Ömer Bayram,Feghouli, Donk, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Babel, Falcao.



GALATASARAY PSV MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti. 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek, PSV - Galatasaray maçının seyircili oynanması kararı alındı. Ancak stadyumda maç izlemek isteyen tarafların Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedüre göre aşılı olması şartı konuldu.



