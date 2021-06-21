SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı seyircili mi oynanacak?

PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı seyircili mi oynanacak?

21.06.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın ilk rakibi PSV Eindhoven oldu. Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda şampiyonluk fırsatını son anda kaybeden sarı- kırmızılı takımın PSV ile karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki PSV Galatasaray maçı ne zaman, seyircili mi oynanacak? Detaylar haberimizde...

PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı seyircili mi oynanacak?

PSV - Galatasaray maçının tarihi taraflar tarafından merak edilmeye başlandı. UEFA Şampiyonlar Liginin ön eleme turunda Hollanda'da PSV Eindhoven karşılaşmaya hazırlanan sarı- kırmızılı takımın tarafları maçın seyircili oynanıp, oynanmayacağını merak ederken, maçın tarihi ve saati araştırılıyor. Peki PSV - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Liginin ön eleme turunda mücele edecek olan Galatarsay - PSV Eindhoven maç tarihi sarı- kırmızılı taraflar tarafından merak ediliyor. Türkiye’yi devler liginde temsil etmek isteyen Galatasaray- PSV Eindhoven maçı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray : Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Yedlin,Ömer Bayram,Feghouli, Donk, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Babel, Falcao.
PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı seyircili mi oynanacak?

GALATASARAY PSV MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti. 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek, PSV - Galatasaray maçının seyircili oynanması kararı alındı. Ancak stadyumda maç izlemek isteyen tarafların Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedüre göre aşılı olması şartı konuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Rusya Danimarka maçı saat kaçta?Rusya Danimarka maçı saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Turnuvayı sallayan eskort skandalı

Turnuvayı sallayan eskort skandalı

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken detay

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken detay

Transferini açıkladı! Ezeli rakibe gitti

Transferini açıkladı! Ezeli rakibe gitti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.