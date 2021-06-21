PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı seyircili mi oynanacak?

PSV - Galatasaray maçının tarihi taraflar tarafından merak edilmeye başlandı. UEFA Şampiyonlar Liginin ön eleme turunda Hollanda'da PSV Eindhoven karşılaşmaya hazırlanan sarı- kırmızılı takımın tarafları maçın seyircili oynanıp, oynanmayacağını merak ederken, maçın tarihi ve saati araştırılıyor. Peki PSV - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...
Şampiyonlar Liginin ön eleme turunda mücele edecek olan Galatarsay - PSV Eindhoven maç tarihi sarı- kırmızılı taraflar tarafından merak ediliyor. Türkiye’yi devler liginde temsil etmek isteyen Galatasaray- PSV Eindhoven maçı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında naklen yayınlanacak.
Galatasaray : Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Yedlin,Ömer Bayram,Feghouli, Donk, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Babel, Falcao.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti. 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek, PSV - Galatasaray maçının seyircili oynanması kararı alındı. Ancak stadyumda maç izlemek isteyen tarafların Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedüre göre aşılı olması şartı konuldu.
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