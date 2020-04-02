YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. PTT’den ’Sosyal Mesafe’ uyarısı

PTT’den ’Sosyal Mesafe’ uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.PTT AŞ’nin, Korona virüsün insan yaşamını etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilere güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğü bildirildi.Vatandaşların ve çalışanların sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunulan açıklama şu şekilde:"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyoruz.

PTT’den ’Sosyal Mesafe’ uyarısı

PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
PTT AŞ’nin, Korona virüsün insan yaşamını etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilere güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğü bildirildi.
Vatandaşların ve çalışanların sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunulan açıklama şu şekilde:
"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz.
Tüm müşterilerimizden, işyerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz.
İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına destek olmak için işlemlerinizi Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM’lerimizden ve PTTBank internet bankacılığı uygulamamızdan yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Trakya'da koronavirüs önlemleri ve yağışlı hava sokaklarda insan yoğunluğunu azalttı

Trakya'da koronavirüs önlemleri ve yağışlı hava sokaklarda insan yoğunluğunu azalttı

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:14
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de Umre’den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Kayseri’de Umre’den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.