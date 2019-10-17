PUBG Mobile 0.15.0 ile gelen yenilikler

Milyonları kasıp kavuran PUBG Mobile, Fortnite ve yeni çıkan Call of Duty: Mobile karşısında kan kaybetmemek için yenilikler ile dolu güncelleme ile karşımıza çıktı. PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ile oyuna Cadılar Bayramı partisi modu ekleniyor. The Walking Dead işbirliğine devam eden PUBG Mobile, bu mod için bir takım yenilikler de sunuyor.

iOS ve Android için yayınlanan PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ile gelen yenilikleri sizler için bir araya getirdik. Bu yeniliklerden yararlanmak için oyunu App Store veya Play Store‘dan güncellemeniz gerektiğini belirtelim.

PUBG MOBİLE 0.15.0 İLE GELEN YENİLİKLER



Ağır Silah Modu (çok yakında)



Yeni ağır silahlar, diriltme sistemi, helikopter, Araç Tamir Paketi ve Süper Silah Sandıkları ile birlikte! Hava Saldırılarını da es geçmedik!

[Helikopter]



Sahadan helikopter alarak çatışmaya git.

[Süper Silah Sandığı]



Düzenli olarak ortaya çıkar ve 3 dakikada etkinleşir, hava yardımı silahları, Sv. 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları, vb. içerir.

[Takım Arkadaşı Çağrısı]



Ölen takım arkadaşlarının Kimlik Kartlarını toplayarak İletişim Kulesinde tekrar canlandır!