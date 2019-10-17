PUBG Mobile 0.15.0 ile gelen yenilikler

Milyonları kasıp kavuran PUBG Mobile, Fortnite ve yeni çıkan Call of Duty: Mobile karşısında kan kaybetmemek için yenilikler ile dolu güncelleme ile karşımıza çıktı. PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ile oyuna Cadılar Bayramı partisi modu ekleniyor. The Walking Dead işbirliğine devam eden PUBG Mobile, bu mod için bir takım yenilikler de sunuyor.
iOS ve Android için yayınlanan PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ile gelen yenilikleri sizler için bir araya getirdik. Bu yeniliklerden yararlanmak için oyunu App Store veya Play Store‘dan güncellemeniz gerektiğini belirtelim.
PUBG MOBİLE 0.15.0 İLE GELEN YENİLİKLER
Ağır Silah Modu (çok yakında)
Yeni ağır silahlar, diriltme sistemi, helikopter, Araç Tamir Paketi ve Süper Silah Sandıkları ile birlikte! Hava Saldırılarını da es geçmedik!
[Helikopter]
Sahadan helikopter alarak çatışmaya git.
[Süper Silah Sandığı]
Düzenli olarak ortaya çıkar ve 3 dakikada etkinleşir, hava yardımı silahları, Sv. 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları, vb. içerir.
[Takım Arkadaşı Çağrısı]
Ölen takım arkadaşlarının Kimlik Kartlarını toplayarak İletişim Kulesinde tekrar canlandır!
[Ağır Silah Modu Silahları]
RPG-7, M3E1-A, M79 Bomba Atar, MGL Bomba Atar, M134 Minigun
[Hava Saldırısı Sinyali]
Hava saldırısı çağırır.
[Araç Tamir Paketi]
Araç ve lastik hasarlarını tamir eder.
YENİ SİLAH VE ARAÇLAR
[Desert Eagle] Tüm haritalarda!
– En çok hasar veren tabanca.
– 62 hasar verir. Lazer Nişangâh,, Holografik Nişangâh, şarjörler ve omuzdan nişan almak için Silah Lazeri eklenebilir.
– 0,45 mermi kullanır. Varsayılan şarjör 7 mermiliktir.(10’a kadar artabilir)
[Amfibik Zırhlı Araç] Tüm haritalarda!
– Dirençlidir ve suda ilerleyebilir. Kurşungeçirmez lastikler.
– Alınan hasar azaltılır.
– Sadece İşaret Fişeği ile çağrılabilir. Zırhlı UAZ’nin yerine geçer.
YENİ ÖZELLİKLER
[Çıkıntılara Tutunma]
– Binalar ve konteynerler arasında tırmanarak erişilemez noktalara git.
– Zıpla butonuna bas ve havadayken doğru anda tekrar bas.
[Petrol Varilleri]
Mermi ve bombalar petrol varillerini patlatır ve yakındaki düşmanlara hasar verir. Tüm haritalarda!
Geceyi Atlat
– Güncellenmiş Zombi Modu: Tema güncellendi ve canavarlar “Cadılaştırıldı”.
– Terk edilmiş fabrika ve kalelerde bulunan yeni bir düşman insan grubu eklendi. Onları öldürerek daha iyi ödüller kazan.
– Zombileri öldürerek zombilere ve diğer oyunculara karşı etkili, özel biyolojik savaş ekipmanları kazanılır.
Grafiti
– Savaş alanındaki herhangi bir nesne üzerine grafiti yapılabilir.
– 4 türü olan bu sarf malzemesi savaşa götürülebilir. Grafiti kombosu envanter menüsünden değiştirilebilir.
İYİLEŞTİRMELER
Silahlar
[M16A4]
– Seri atışta temel geri tepme azaltıldı.
– Hasar azaltma iptal edilerek uzun mesafe ateş geliştirildi.
– Taktik dipçikle kullanılabilir.
[Vector]
– Temel hasar 34’ten 31’e düşürüldü.
– 9mm mermi kullanır. Temel şarjör kapasitesi 13/25’ten 19/33’e çıkarıldı.
[UMP45]
– UMP9 ismi UMP45 olarak değiştirildi. 0,45 mermi kullanır.
– Temel şarjör kapasitesi 30/40’tan 25/35’e düşürüldü. Mermi hızı azaltıldı.
– Atış sesi yenilendi
[MK47Mutant]
Taktik dipçikle kullanılabilir.
Ek Düzenlemeleri
– Tabanca ve hafif makineli ekleri birleştirildi.
– Pompalılar, Win94 ve Kar98K için Mermilikler birleştirildi.
– Tabancalara Holo. Nişangâh takılabilir.
Performans
– Savaş akıcılığı için yükleme sorunları giderildi.
– Oyuncular menzile girdiğinde takılma olmaması için silah yükleme sistemi yenilendi.
– Isınmayı azaltmak için CPU kullanımı azaltıldı.
– Giriş seviyesi cihazlar için grafik ve akıcılık iyileştirildi.
Grafikler
– Silah/giysi grafikleri, dokuları, modelleri ve ışıklar geliştirildi.
– Ana Menüdeki ışık ve gölge geliştirildi.
Kontrol
– Kamerayı kontrol eden parmak bir eylem gerçekleştirdiğinde kamera kontrol özelliği devre dışı bırakılır, sonrasında tekrar etkinleştirilir. Dürbün kullanırken oluşan kontrol hatalarını azaltır ve silah deneyimini iyileştirir.
Poz ve emojiler
– Silah tutma pozu silaha göre değişir.
– Sırt çantasında kullanılan silahlar Ana Menü emoji kullanımı şeklinde savaşta da gösterilir.
Envanter
Sırt çantası ve başlığı gizleme ayarı sunucuda saklanır ve cihaz değişse de uygulanır.
Partner pozu
Tüm oyuncular mevcut pozlardan birini seçebilir.
Oda
Oda kurmak ve odaya girmek için gereken süre kısaltıldı. Oda kurmak için bir şifre kullanımına oda sahibi karar verir.
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